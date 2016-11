N24 Doku 22:10 bis 23:10 Dokumentation Rätsel der Vergangenheit: Propheten und Wahrsager USA 2015 Merken Horoskope sind allgemein umstritten. Obwohl es keine aussagekräftige Studie gibt, die beweist, dass astrologische Voraussagungen mehr als reine Vermutungen sind, bauen viele Menschen bei bedeutenden Entscheidungen auf den Rat von Astrologen. Die N24-Dokumentation geht dem Ursprung der Astrologie auf den Grund: Verraten Sternzeichen tatsächlich etwas über unsere Persönlichkeit? Haben die Sterne einen Einfluss auf unser Schicksal? Oder ist am Ende alles bloß purer Aberglaube? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Universe: Ancient Mysteries Solved