N24 Doku 20:15 bis 21:10 Magazin Welt der Wunder Im Berlin der 20er Jahre: Wie funktionierten Ringvereine im organisierten Verbrechen? Im Berlin der 20er Jahre: Wie funktionierten Ringvereine im organisierten Verbrechen? D 2015 Merken Berlins 1920er Jahre waren auch von Kriminalität geprägt: Verbrecherbosse, Bandenkriege, Straßenschlachten - die Chefs der Ringvereine ließen nichts aus und die Polizei konnte nur machtlos zusehen. Mit einem alten Stadtplan taucht "Welt der Wunder" in die Unterwelten des frühen Berlins ein. Außerdem: 4.000 Meter in die Tiefe - wie arbeiten Rettungsteams in Bergminen? Und: High Heels im Test - wann werden Pumps und Co. richtig gefährlich? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder