N24 Doku 16:05 bis 16:55 Dokumentation Mythos und Wahrheit: Las Vegas USA 2014 Es ist die wohl berüchtigtste Partymeile der Welt: Luxuriöse Hotels, spektakuläre Shows und unzählige Spielkasinos reihen sich in Las Vegas aneinander. Doch hinter der glamourösen Fassade verbirgt sich eine fragwürdige Vergangenheit. Welchen Einfluss hatte die Mafia auf die Stadt und was hatten die Attentäter des 11. Septembers dort zu schaffen? Die Dokumentation erzählt die vielseitige Geschichte der US-Glücksspielmetropole und deckt die listigen Tricks der Kasinos auf. Originaltitel: Codes and Conspiracies