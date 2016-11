RBB 22:15 bis 22:45 Diskussion Thadeusz Talk mit Jörg Thadeusz D 2016 2016-11-22 01:45 Merken Als Ulrike Folkerts 1989 ihren ersten "Tatort" drehte, musste sie ihrer Umgebung noch beweisen, dass auch eine Frau dem harten Polizeialltag im Krimi-Klassiker gewachsen ist. Niemand - auch sie selbst nicht - hat damals geahnt, dass sie die Kommissarin Lena Odenthal 25 Jahre lang spielen würde - Dienstschluss offen. "Lena Odenthal ist älter, reifer, erfahrener geworden, ihr macht so schnell niemand etwas vor in ihrem Beruf", sagt Ulrike Folkerts heute. 1961 in Kassel geboren, schafft es Ulrike Folkerts nach dem Abitur im zweiten Anlauf auf die Schauspielschule und erhält auch gleich darauf am Staatstheater Oldenburg ihr erstes Engagement. 1989 beginnt dann ihre bis heute andauernde "Tatort"-Karriere. Immer wieder kehrt sie nebenher auf die Theaterbühne zurück. Ab dem 23. November spielt Ulrike Folkerts im "Theater am Kurfürstendamm" im Erfolgs-Stück "Chuzpe" von Lily Brett die genervte Tochter eines hyperaktiven 89-Jährigen. Bei "THADEUSZ" erzählt Ulrike Folkerts vom Glück des Schwimmens, ihren Kämpfen, die sie heute lieber anderen überlässt und von 25 Jahren Polizeiarbeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Ulrike Folkerts (Schauspielerin) Originaltitel: Thadeusz