RBB 13:05 bis 13:30 Jugendserie Schloss Einstein D 2012 HDTV Mary ist bereit für ihr Erstes Mal mit Phillip. Nach der Standpauke von Opa Zech beginnt Sophie, sich für Schloss Einstein zu engagieren. Clara und Alex können nicht mehr in ihre alte Wohnung zurück.Nach der gemeinsamen Erfahrung im alten Thermalbad sind sich Phillip und Mary so nahe wie nie zuvor. Mary ist sogar bereit, ihren Vorsatz, das Erste Mal bis zur Hochzeit aufzusparen, zu brechen. Nun gilt es für beide Vorkehrungen zu treffen. So studieren Ronja und Mary Mädchenzeitschriften und beantworten Fragebögen zum Thema. Mary gefällt die romantische Campingsituation, die Phillip arrangiert hat. Im Schein der flackernden Öllampe entwickelt sich schnell eine romantische, verbindliche Stimmung - die jedoch bald von Insekten, herumstreunenden Hunden und Anderem gestört wird. Mary macht kurzentschlossen einen Rückzieher und lässt einen scheinbar verständnisvollen Phillip zurück. In Wahrheit ist Phillip jedoch gefrustet. Als Elias ihn reizt, lügt er ohne zu zögern, dass er mit Mary geschlafen hat. Dumm nur, dass Mary diese Lüge mithört...Sophie will sich nun doch für den Erhalt des Albert-Einstein-Gymnasiums engagieren. Da sie durch ihre Anti-Haltung, die sie bislang an den Tag gelegt hat, nicht ernst genommen wird, beginnt sie kurzentschlossen das Ruder an sich zu reißen. So glänzt Sophie bei der Abstimmung mit scheinbar destruktiven Äußerungen und bläst die Wahl ab. Allerdings nur um allen ihre Idee zu verkünden: Schloss Einstein ist so vielfältig, dass es sich nicht nur mit einer Ausrichtung begnügen kann, sondern alle Ideen miteinander verbunden werden müssen. Herr Zech ist beeindruckt von seiner Enkelin.Als Clara Pasulkes Wand mit einer bunten Blumenwiese bemalt, tröstet sich der gutmütige Hausmeister mit dem baldigen Auszug der Geschwister. Dieser lässt auf sich warten, denn die Sanierung der ehemaligen Wohnung wird aus Kostengründen abgeblasen. Clara ist hellauf begeistert, doch Alex findet in einer herumliegenden Zeitschrift angestrichene Wohnungsanzeigen. Will Pasulke die Fischers los werden? Schauspieler: Jacob Gunke (Phillip Gubisch) Sophie Imelmann (Marianne "Mary" Fuchs) Albert Wey (Elias Leinhoff) Anica Röhlinger (Sophie Mai) Olaf Burmeister (Dr. Heiner Zech) Lena Schneidewind (Clara Fischer) Björn von der Wellen (Alexander Fischer) Originaltitel: Schloss Einstein Regie: Severin Lohmer Drehbuch: Monika Weng