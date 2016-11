RBB 07:10 bis 08:00 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 2578 D 2016 HDTV Live TV Merken Adrians Trauer um den verschollenen Bruder geht Clara nahe. Daher unternimmt sie einen weiteren Versuch und spricht William auf die Mailbox. Diesmal kommt ihre Nachricht an. William ist geschockt darüber, dass Adrian lebt. Er stellt seine Mutter Susan zur Rede, die ihm die ganze Wahrheit über ihre Flucht und seinen Vater - einen Auftragsmörder - gesteht - Melli beugt sich Sperbers Forderung und entlässt den Detektiv. Friedrich bekommt mit, dass Beatrice Sperber als Werkzeug gegen Clara benutzt und stellt sie zur Rede. Beatrice wickelt ihn jedoch ein und es gelingt ihr, das aus der Lützow-Villa entwendete Fabergé-Ei an einen Hehler zu verkaufen. Derweil erfährt Melli geschockt, dass André womöglich für immer in Afrika bleibt. Ihr Projekt, heimlich ein Restaurant für André zu pachten, erscheint ihr plötzlich sinnlos. In ihrer Verzweiflung gesteht sie Alfons, dass sie eine Diebin ist. Tina erhält einen gewagten Tipp von Natascha, wie sie Oskar verführen kann. Als Tina diesen in die Tat umsetzen will, entgeht sie nur knapp einer peinlichen Situation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeannine Wacker (Clara Morgenstern) Max Alberti (Adrian Lechner) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler) Mona Seefried (Charlotte Saalfeld) Dietrich Adam (Friedrich Stahl) Isabella Hübner (Beatrice Hofer) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Sabine Landgraeber, Alexander Wiedl Drehbuch: Robin Ziegler, Thomas Kubisch

