RTL II 13:00 bis 14:00 Dokusoap Köln 50667 D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Cem ist geschockt, als Jan verkündet, dass er Holly heiraten will. Cem und Diego sollen Trauzeugen sein! Sam ärgert sich morgens so sehr über die defekte Heizung im Café 66 und ihren Verpächter, dass sie sich einredet, wirklich froh zu sein, wenn sie den Laden bald los ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Ingo Kantorek (Alex Kowalski), Diana Schneider (Samantha ?Sam? Berger), David Ortega (Diego Cortez), Christoph Oberheide (Jan Bremer), Jessica Faust (Chantal ?Chanti? Kuhnt), Andree Katic (Patrick Schumann), Patrick Schumann (Jack ?Opa? Winston), Janine P Originaltitel: Köln 50667