RTL II 06:55 bis 08:00 Dokusoap Privatdetektive im Einsatz Tod im Tierheim / Vier gewinnt D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Anna, die Leiterin eines Tierheims, ist am Ende. Ein grausamer Hundehasser treibt in der Umgebung sein Unwesen und legt heimtückische Fallen aus. Ein Dackel hat bereits ein Bein verloren, sogar Annas Tochter Nadja musste ärztlich behandelt werden, nachdem die 12-Jährige mit Kontaktgift in Berührung kam. Wer ist der grausame Fallensteller? Die bekennenden Tierfreunde Sandy Winterfeld und Marcel Bender sind dem Täter auf der Spur. Die nächste Auftraggeberin der Privatdetektive, Svenja, hat durch eine Blutspende erfahren, dass ihr Vater Bernd nicht ihr leiblicher Vater sein kann. Als sie ihre Mutter Evelyn zur Rede stellt, blockt diese ab. Die 18-Jährige will unbedingt wissen, wer ihr leiblicher Vater ist. Cora Reinhardt und Chris Teuber beginnen mit der Spurensuche, doch es kommen mehrere Männer in Betracht. Für Svenja beginnt eine Berg- und Talfahrt der Gefühle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Privatdetektive im Einsatz

