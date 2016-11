RTL NITRO 22:40 bis 00:30 SciFi-Film Moon 44 D 1990 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Da im Jahre 2038 sämtliche Rohstoffvorräte der Erde aufgebraucht sind, weitet sich die Suche auf alle Planeten im Weltall aus. Als sowohl der Großkonzern "Galactic Mining Corporation" als auch die Firma "Pyrite" auf Monden von Planeten außerhalb des Sonnensystems weitere Rohstoffe finden, beginnt eine erbitterte Schlacht zwischen ihnen. Nachdem plötzlich einige Förderroboter von "Galactic Mining Corporation" verschwunden sind, erhält Felix Stone, ein Agent der Inneren Sicherheit, den Auftrag, dem unerklärlichen Verschwinden auf den Grund zu gehen. Aufgrund der unberechenbaren Wetterlage kommen viele der Piloten von "Galactic Mining Corporation" ums Leben, sodass die Firma den Kampf gegen "Pyrite" zu verlieren droht. Stone werden Häftlinge zur Seite gestellt, die in kürzester Zeit zu Kampfpiloten ausgebildet werden. Bei seinen Recherchen findet Stone gemeinsam mit seinem Kontaktmann Tyler, dem das Verschwinden der Roboter aufgefallen war, heraus, dass Major Lee und Master Sergeant Sykes, die offiziellen Führungskräfte von "Galactic Mining Corporation" aller Wahrscheinlichkeit nach in die Angelegenheit involviert sind... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Paré (Felix Stone) Lisa Eichhorn (Terry Morgan) Dean Devlin (Tyler) Malcolm McDowell (Major Lee) Brian Thompson (Jake) Leon Rippy (Sykes) Stephen Geoffreys (Cookie) Originaltitel: Moon 44 Regie: Roland Emmerich Drehbuch: Dean Heyde Kamera: Karl-Walter Lindenlaub Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 16