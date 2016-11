RTL NITRO 16:05 bis 16:50 Actionserie Walker, Texas Ranger Im Namen Gottes USA 1993 2016-11-23 12:10 Live TV Merken John Bodie hat die Zeit im Knast gut genutzt und ein ausgiebiges Bibelstudium betrieben. Nach seiner Entlassung hat er nun eine religiöse Sekte gegründet. Ältere Menschen lockt er in das schwerbewachte Camp, um an ihre Einkünfte zu kommen, jüngere werden von ihm sexuell missbraucht. Als Alex von Hank, dem Vater eines dieser Mädchen, um Hilfe gebeten wird und in das Camp fährt, nimmt Bodie sie gefangen. Nur unter größten Schwierigkeiten können Walker und Trivette in das Camp eindringen und Alex befreien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chuck Norris (Cordell Walker) Clarence Gilyard (James Trivette) Noble Willingham (C.D. Parker) Sheree J. Wilson (Alex Cahill) Floyd "Red Crow" Westerman (Uncle Ray Firewalker) Michael Crabtree (Guard #1) Blue Deckert (Hank Berigan) Originaltitel: Walker, Texas Ranger Regie: Michael Price Drehbuch: Albert S. Ruddy, Leslie Greif, Paul Haggis, Christopher Canaan, Peter Lance, Terry D. Nelson Kamera: Frank E. Johnson Musik: Christopher Franke