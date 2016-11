RTL 20:15 bis 21:15 Krimiserie Bones - Die Knochenjägerin Feuer und Flamme für den Feministenfeind USA 2016 2016-11-22 00:30 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In der Nähe einer Schnellstraße scheint es einen Unfall mit fatalen Folgen gegeben zu haben. In einem völlig ausgebrannten Wagen findet die Polizei eine verkohlte Leiche. Aufgabe des Jeffersonian-Teams ist es, die Überreste zu identifizieren. Angela kann aus der völlig zusammengeschmolzenen Brieftasche den Chip einer Bankkarte auslesen. Bei dem Toten handelt es sich um Emil Bradford, der zusammen mit Karen und Paul Walters die Männerrechtsbewegung "Men Now" gegründet hat. Während Booth und Aubrey versuchen, Näheres über den Mann zu erfahren, entdeckt Brennan, dass es sich nicht um einen Unfall gehandelt haben kann - Emil Bradford wurde ermordet. Offensichtlich hatte Emil viele Feinde in der Frauenrechtsbewegung, mit denen er sich häufig angelegt hat, doch auch seine beiden Mitstreiter Karen und Paul scheinen verdächtig... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emily Deschanel (Temperance Brennan) David Boreanaz (Seeley Booth) T.J. Thyne (Jack Hodgins) Michaela Conlin (Angela Montenegro) Tamara Taylor (Camille Saroyan) John Boyd (James Aubrey) Ignacio Serricchio (Rodolfo Fuentes) Originaltitel: Bones Regie: Ian Toynton Drehbuch: Hilary Weisman Graham Kamera: Robert Reed Altman Musik: Sean Callery, Jamie Forsyth, Julia Newmann Altersempfehlung: ab 16