TLC 23:05 bis 00:00 Dokusoap Tödliche Verwandtschaft Vom Teufel besessen USA 2015 Die Brüder Linwood, James und Anthony Briley haben eine teuflische Seite. Schon als Kinder quälten sie die Haustiere der Nachbarn und genossen es, andere leiden zu sehen. Im Erwachsenenalter kannte ihr Sadismus keine Grenzen mehr. Alles, was die drei taten, war brutal und abgrundtief böse. Als in Richmond, Virginia, die Polizei am 5. Oktober 1979 zu einem Tatort gerufen wird, wird selbst den hartgesottenen Männern der Mordkommission übel. Nie zuvor haben sie ein grausigeres Blutbad gesehen. Doch noch ahnt niemand, dass eine sadistische Familie aus der Nachbarschaft hinter den Morden steckt und dass dieser bestialischen Tat weitere folgen werden. Schauspieler: Keith Kuperman (Police Officer) Robert Olausen (Detective) Cherri Reams (Bertha Briley) Delano Walters (Linwood Briley) Don Whatley (Nick) Originaltitel: Evil Kin