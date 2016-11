TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap Getrennt. Gesucht. Gefunden? GB 2016 Merken In Oxnard, Kalifornien, lebt Frank Ybarra mit Frau und Tochter. Im Alter von 51 erfährt er, dass ihm Nierenversagen droht. Ohne eine geeignete Spenderniere stehen Franks Chancen schlecht. Noch weiß er nicht, dass seine Rettung mit der Enthüllung eines alten Familiengeheimnisses Hand in Hand geht. Kaum 15 Kilometer entfernt lebt Lupe Villanueva. Familienbande sind ihr sehr wichtig, da ihr eigenes Familienbild als Kind heftig erschüttert wurde: Als sie acht war, starb ihre Mutter, und am selben Tag erfuhr Lupe, dass sie adoptiert wurde. Mit 16 fing sie an, ihre leibliche Mutter zu suchen, fand sie 13 Jahre später und erlebte die schlimmste Enttäuschung ihres Lebens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Separated at Birth