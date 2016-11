TLC 15:55 bis 16:20 Dokusoap Mein Traum in Weiß Die 5 Gebote des Kleiderkaufs USA 2010 Merken Nichts wird am großen Tag dem Zufall überlassen. Vor allen Dingen die Suche nach dem perfekten Kleid kann der Braut schlaflose Nächte bereiten. Einige Regeln sollten deshalb unbedingt beachtet werden. Regel Nr. 1: ein Ende finden. Amanda gerät in die fatale Situation, ihren "Traum in Weiß" bei Kleinfeld zu finden, obwohl sie bereits ein Brautkleid besitzt. Regel Nr. 2: ehrlich sein. Brooke verschweigt zunächst, dass sie bereits in einem anderen Brautmodengeschäft fündig wurde und gerät in eine peinliche Situation! Regel Nr. 3: realistisch bleiben. Margaret erliegt der Versuchung, ein viel zu teures Kleid anzuprobieren, das sie sich nicht leisten kann, aber in das sie sich verliebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Roger Craig Smith (Himself - Narrator) Originaltitel: Say Yes to the Dress Regie: Anna Park