VOX 09:45 bis 10:50 Dokusoap Verklag mich doch! D 2011-2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Als die alleinerziehende Mutter Ulrike Heinze einen lukrativen Job als Verkaufsagentin für eine Auktionsplattform im Internet bekommt, ist sie überglücklich. Doch die Freude legt sich schnell, denn bereits nach ein paar Wochen steht die Polizei auf ihrer Matte und unterstellt ihr den Handel mit Hehlerware. Weil ihr keiner glaubt, versucht sie auf eigene Faust ihre Unschuld zu beweisen und verstrickt sich immer tiefer in die Sache, was sie schon bald ihre Freiheit kosten könnte! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Karsten Dusse, Matthias Klagge, Funda Bicakoglu Originaltitel: Verklag mich doch!