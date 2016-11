VOX 06:45 bis 07:45 Dokusoap Verklag mich doch! D 2011-2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Als Ronald Balder nach einem halben Jahr Arbeit im Ausland nach Hause kommt, traut er seinen Augen nicht: Seine Frau Jutta hat ein dunklelhäutiges Baby zur Welt gebracht. Geschockt flüchtet der junge Ehemann zu seiner Mutter Helene, die ihn darin bestärkt, die Härtefallscheidung einzureichen. Doch Jutta schwört, dass Ronald der Vater des Kindes ist. Ronald will ihr glauben, doch dann sieht er sie in Begleitung eines dunkelhäutigen Mannes. Plötzlich nimmt der Fall aber eine Wendung, die alles in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Karsten Dusse, Matthias Klagge, Funda Bicakoglu Originaltitel: Verklag mich doch!

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:35

Seit 347 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 107 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 107 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 107 Min.