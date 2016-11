Super RTL 07:00 bis 07:30 Trickserie Weihnachtsmann Junior Der Superschlitten / Der Verantwortliche F 2006-2007 2016-12-18 07:00 Stereo Live TV Merken 1. Geschichte: Was für ein toller Schlitten! Ein dubioser Baron bietet dem Weihnachtsmann seinen elektrischen Super-Schlitten zum Kauf an. Der Weihnachtsmann ist begeistert und will in den Handel einschlagen. Doch Niklas und Beatrice sind empört. Der Schlitten ist nicht nur zu teuer. Was wird aus Rudi, dem Rentier? Niklas gelingt es, den Baron als Hochstapler zu entlarven. 2. Geschichte: Der Weihnachtsmann und Beatrice wollen ausspannen und machen Urlaub. Niklas soll die Spielzeugfabrik allein beaufsichtigen. Doch die Aufgabe ist schwerer als gedacht, denn die Wichtel arbeiten nicht so wie gewohnt. Ihnen fehlt der morgendliche Kuss von Beatrice... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Santapprentice Drehbuch: Jan Van Rijsselberge

