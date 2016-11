Sat.1 10:00 bis 11:00 Dokusoap Auf Streife - Die Spezialisten D 2016 16:9 HDTV Merken Eine Putzfrau stürzt eine Treppe hinunter und verletzt sich dabei schwer. Ihre Symptome allerdings passen nicht zur Verletzung. Plötzlich kollabiert eine zweite Putzfrau. Eine dramatische Rettungsaktion beginnt. - Nach einem Zusammenbruch wird eine Frau in die Notaufnahme eingeliefert. Die Vermutung, dass sie durch K.O.-Tropfen außer Gefecht gesetzt wurde, bestätigt sich nicht - die Spezialisten diagnostizieren Diabetes. Steht dieser in Zusammenhang mit einer Schwangerschaft? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Auf Streife - Die Spezialisten