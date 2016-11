n-tv 01:50 bis 02:30 Dokumentation Das Universum - Das Ende des Universums GB 2014 16:9 HDTV Live TV Merken Wie gelangt das Leben spendende Licht der Sonne bis zur Erde? Wie und wann endet das Universum? Was geschah in der ersten Sekunde des Urknalls? Die Dokumentarserie "Das Universum - Eine Reise durch Raum und Zeit" zeigt erneut spektakuläre Bilder aus den Tiefen des Kosmos, befragt führende Wissenschaftler zu den großen Geheimnissen des Weltalls und gibt Aufschluss über die grundlegenden Bausteine unseres Universums. Jede Folge der Wissenschaftsserie befasst sich mit einem packenden Themengebiet der Astronomie, zeigt spannende Experimente sowie Errungenschaften der modernen Weltraumforschung und nimmt den Zuschauer mit auf eine bildgewaltige Entdeckungsreise, die erklärt, wie u In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: How the Universe Works Altersempfehlung: ab 6