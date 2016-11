kabel eins 04:40 bis 05:35 Actionserie Human Target Abgeriegelt USA 2010 2016-12-01 04:20 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der Top-Ingenieur Martin Gleason weiß von illegalen Waffengeschäften seiner Firma und wird deshalb in der Zentrale des High-Tech-Unternehmens festgehalten. Er schwebt in akuter Lebensgefahr, denn ein weiterer Mitwisser ist bereits ermordet worden. Gleasons Vater, der eine geheime Nachricht von seinem Sohn erhält, beauftragt Chance, ihn zu befreien. Chance muss sich in das hermetisch abgeriegelte Gebäude schleusen, das mit unzähligen Sicherheitsvorkehrungen versehen ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Valley (Christopher Chance) Chi McBride (Winston) Jackie Earle Haley (Guerrero) Kevin Weisman (Martin Gleason) Autumn Reeser (Layla) Zak Santiago (Agent Fouts) Garcelle Beauvais (Vivian Cox) Originaltitel: Human Target Regie: Jon Cassar Drehbuch: Josh Schaer Kamera: Rob McLachlan Musik: Bear McCreary Altersempfehlung: ab 12

