Show Rosins Restaurants - Ein Sternekoch räumt auf! "Kleineschle", Burladingen D 2016 2016-11-27

Diese Woche wird es schwäbisch! Sternekoch Frank Rosin verschlägt es auf die Alb ins beschauliche Burladingen. Hier führt Diana Dehner bereits seit fünf Jahren das Gasthaus "Kleineschle". Doch die schwäbische Idylle trügt: Der gelernten Betriebswirtin fehlt es nicht nur an Selbstwertgefühl, sondern auch an jeglichen gastronomischen Kenntnissen. Kein Wunder also, dass das Mittagsgeschäft - trotz guter Lage im Industriegebiet - wie ausgestorben ist. Die Chefin ist sowohl finanziell als auch seelisch am Limit. Besonders schwierig für die 40-Jährige: An ihrem Geschäft hängt das Wohl und die Gesundheit der ganzen Familie. Selbst die gut laufende Hendl-Braterei von Vater Karl scheint in Gefahr zu sein! Frank Rosin muss ganz von vorne anfangen, um nicht nur das Restaurant, sondern die ganze Familie retten zu können. Wird ihm das gelingen? Oder ist er dieses Mal mit seinem Latein am Ende?

Gäste: Frank Rosin