kabel eins 13:00 bis 14:00 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Falscher Ehrgeiz USA 2004 Merken Stillman bittet Rush und Valens, die Akten eines unaufgeklärten Falls aus dem Jahre 1987 erneut zu öffnen: Damals wurde Herman Lester, der Basketballstar der Philadelphia Highschool, erstochen, nachdem er nur wenige Stunden zuvor sein Team zum Sieg geführt hatte. Auch Lesters Sohn ist mittlerweile ein Basketball-Ass. Als er eine Morddrohung erhält, untersuchen die Detectives den Mord an seinem Vater erneut und verhören dabei auch den langjährigen Coach von Vater und Sohn ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) Danny Pino (Det. Scott Valens) John Finn (Lt. John Stillman) Jeremy Ratchford (Det. Nick Vera) Thom Barry (Det. Will Jeffries) Mehcad Brooks (Herman Lester) Marisol Nichols (Elisa) Originaltitel: Cold Case Regie: Tim Matheson Drehbuch: Sean Whitesell Kamera: Patrick Cady Musik: Michael A. Levine Altersempfehlung: ab 6