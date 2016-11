kabel eins 09:30 bis 10:25 Krimiserie The Mentalist Tiger, Tiger... USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In einer Obstplantage werden die Leichen von zwei Polizisten und Keeley Farlowe aufgefunden. Die Ermittlungen ergeben, dass die Mordwaffe bereits bei früheren Polizistenmorden verwendet wurde. Alles deutet darauf hin, dass hier ein Serienmörder am Werk ist, der seine Morde nach den Mondphasen richtet. Rigsby, der zusammen mit Sheriff Mullery den Tatort absucht, findet einen Jackenknopf. Kurz darauf wird Sheriff Mullery erschossen. Er muss gewusst haben, wem der Knopf gehört ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) John Billingsley (Ellis Mars) Josh Braaten (Todd Johnson) Originaltitel: The Mentalist Regie: Simon Baker Drehbuch: Bruno Heller Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6