RTS Un 22:50 bis 00:45 Komödie Bébé, mode d'emploi USA 2010 Untertitel Holly Berenson est un traiteur de plus en plus en vue et Eric Messer, un directeur de chaîne sportive plein d'avenir. Après un premier rencart désastreux, ils n'ont plus en commun que leur antipathie réciproque et l'amour qu'ils portent à leur filleule Sophie. Mais lorsque soudain, ils deviennent pour Sophie tout ce qui lui reste au monde, Holly et Messer sont bien obligés de mettre leurs différences de côté. Schauspieler: Katherine Heigl (Holly Berenson) Josh Duhamel (Eric Messer) Josh Lucas (Sam) Alexis Clagett (Sophie) Brynn Clagett (Sophie) Brooke Clagett (Sophie) Hayes MacArthur (Peter Novak) Originaltitel: Life as We Know It Regie: Greg Berlanti Drehbuch: Ian Deitchman, Kristin Rusk Robinson Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6