RTS Un 10:15 bis 10:55 Sonstiges The Good Wife Les pour et les contre USA 2015 Diane est personnellement en conflit quand elle est forcée de faire valoir un cas houleux sur l'euthanasie afin de conserver un client important, représenté par le procureur Ethan Carver. De leur côté, Alicia et Lucca désespèrent de trouver des clients et tentent de débaucher ceux de Louis Canning. Schauspieler: Julianna Margulies (Alicia Florrick) Matt Czuchry (Cary Agos) Alan Cumming (Eli Gold) Cush Jumbo (Lucca Quinn) Makenzie Vega (Grace Florrick) Jeffrey Dean Morgan (Jason Crouse) Christine Baranski (Diane Lockhart) Originaltitel: The Good Wife Regie: Matt Shakman Drehbuch: Adam R. Perlman Musik: David Buckley