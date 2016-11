SWR 23:00 bis 23:30 Comedy So lacht der Südwesten D 2016 2016-11-22 02:50 Stereo 16:9 HDTV Merken Populäre Comedians, hochkarätige Komiker, gut aufgelegte Kabarettisten - bei "So lacht der Südwesten" zeigen die beliebtesten "Humorfachleute" aus dem Südwesten und aus den "befreundeten" Regionen Highlights und "zeitlose" Kabinettstücke aus ihren Programmen. Gäste der Sendung am 22. November 2016 sind Lars Reichow, Bettina Koch, Alice Hoffmann und Timo Sturm aus der "Schreinerei Fleischmann". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Lars Reichow, Bettina Koch, Alice Hoffmann, Timo Sturm Originaltitel: So lacht der Südwesten