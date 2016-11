SWR 22:00 bis 22:30 Comedy Hannes und der Bürgermeister D 2016 2016-11-22 00:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Hannes (Albin Braig) hat mit dem Verteilen der Post große Probleme. Durch Heirat, Scheidung und sonstige Vorgänge ändern sich ständig die Namen. Für den Bürgermeister (Karlheinz Hartmann) scheint das zunächst kein Problem zu sein, aber als er sich tiefer mit dem Thema auseinandersetzt, merkt er, dass in seinem Rathaus die "Bäumchen sehr häufig wechseln" und die Verwirrung seines Amtsboten durchaus gerechtfertigt ist. Wer soll da noch mitkommen? Die unspektakulären Zustände in seiner Stadt machen dem Bürgermeister zu schaffen. Er plant mit Hannes, ein Lied für den Grand Prix d'Eurovision aufzuführen. Zusammen mit "Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle" gelingt ihnen eine Schwabenhymne. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Albin Braig (Hannes), Karlheinz Hartmann (Der Bürgermeister) Originaltitel: Hannes und der Bürgermeister