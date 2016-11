SWR 17:05 bis 18:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Tagesgespräch: Was meinen Sie? / Gute Reise: Winterlicher Stadtbummel durch Braunschweig / Tagesthema: Strick- und Häkelsprechstunde / Filmbeitrag Staunen im Südwesten: Herzenssache Wald- und Wildnisprojekt im saarländischen Lebach / Abenteuer Haushalt: Besser kochen - Quiche mit Räucherlachs und und Chicoréesalat / Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! / Daheim im Südwesten: damals und heute D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Tagesgespräch - Was meinen Sie? Zuschauermeinungen zu aktuellen Themen werden live am Telefon abgefragt. Gute Reise: Winterlicher Stadtbummel durch Braunschweig Zwei gebürtige Braunschweiger zeigen ihre Stadt, nicht mal 70 Kilometer von Hannover entfernt. Sehenswerte historische Gebäude, aber auch bunte Lebensart, mit netten Cafés und besonderen Läden. Tagesthema: Strick- und Häkelsprechstunde Mit Tanja Steinbach, Strickdesignerin Winterzeit ist Handarbeitszeit und Handarbeiten insbesondere Stricken und Häkeln sind voll im Trend! Klar kann man Mützen, Schals und Pullis auch kaufen, aber so ein selbstgemachtes Stück trägt man doch auch mit Stolz! Wenn es dann auch fertig wird? so manchmal stößt man beim Stricken und Häkeln auf Probleme und weiß nicht mehr so richtig weiter. Tanja Steinbach beantwortet heute Fragen der Zuschauer zum Thema Stricken und Häkeln. Die Tel.Nr. um Fragen zu stellen lautet: 0180-229-1545 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Filmbeitrag Staunen im Südwesten Herzenssache Wald- und Wildnisprojekt im saarländischen Lebach Abenteuer Haushalt - Besser kochen Quiche mit Räucherlachs und und Chicoréesalat Mit Martin Gehrlein, Koch aus Neupotz Pikante Kuchen schmecken immer, ob als Hauptgericht oder feiner Snack. Die Variante von Martin Gehrlein besticht durch knusprigen Mürbeteig und einem saftigen Belag aus Lauch und Räucherlachs. Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Daheim im Südwesten - damals und heute Fleischsommelier Dirk Schmidt Mit Dirk Schmidt, Fleischsommelier aus Daaden Dirk Schmidt ist einer der ersten Fleischsommeliers in Deutschland, er trifft für jeden Fleischliebhaber garantiert den richtigen Geschmack. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Heike Greis Gäste: Gäste: Tanja Steinbach (Strickdesignerin), Martin Gehrlein (Koch aus Neupotz), Dirk Schmidt (Fleischsommelier aus Daaden) Originaltitel: Kaffee oder Tee