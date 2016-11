SWR 16:05 bis 17:00 Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Mein Grüner Daumen: Wir bepflanzen unser Frühbeet / Kochoriginale: Lecker aufs Land - Eine kulinarische Winterreise zu Christine Bernhard / Kaffee-oder-Tee Quiz / Besser leben: Stromanbieterwechsel D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Mein Grüner Daumen: Wir bepflanzen unser Frühbeet Mit Peter Berg, Demeter-Gärtnermeister aus Binzen Für alle Selbstversorger sind winterliche Blattsalate ein wichtiger Bestandteil für den Speiseplan. Gerade in der kühlen Anbauphase bieten sie eine willkommene Abwechslung zu Wurzelgemüse und Winterkohl. Wie man ein Frühbeet damit bepflanzt, erklärt und zeigt jetzt Gärtnermeister Peter Berg aus dem Markgräfler Land. Kochoriginale Lecker aufs Land: Eine kulinarische Winterreise zu Christine Bernhard Eine kulinarische Reise durch den Südwesten - Sechs Landfrauen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz stellen im Winterspecial der SWR-Reihe "Lecker aufs Land - eine kulinarische Reise" ihre Kochkünste unter Beweis. In der dritten Ausgabe führt der Weg der Landfrauen in die Pfalz zum Weingut von Christine Bernhard. Die Öko-Winzerin ist im Zellertal zuhause und hat sich ganz ihren Weinen und der Renovierung des über 250 Jahre alten Familienguts verschrieben. Bei ihrem Wintermenü kommen unter anderem Pfälzer Spezialitäten auf den festlich gedeckten Tisch. Kaffee-oder-Tee Quiz Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Besser leben: Stromanbieterwechsel Mit Dr. Günter Schwinn, Verbraucherzentrale Baden-Württemberg Dr. Günter Schwinn von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg wird nützliche Informationen zum Thema Stromanbieterwechsel in Kaffee oder Tee geben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Heike Greis Gäste: Gäste: Peter Berg (Demeter-Gärtnermeister aus Binzen), Dr. Günter Schwinn (Verbraucherzentrale Baden-Württemberg) Originaltitel: Kaffee oder Tee