Krimi Doppelter Einsatz Tödliche Wahrheit D 2004 Stereo Sabrina und Ellen müssen den Mord an der schwangeren Tänzerin Janina aufklären. Deren völlig verängstigte Mitbewohnerin Marisa läuft zunächst vor den Kommissarinnen weg und bleibt dann schweigsam. Janina hatte ihre Sachen für einen Auszug gepackt. Die beiden jungen Frauen arbeiteten in der Bar des Zuhälters Christopher. Der reagiert auf die Nachricht entsetzt: Janina war seine Freundin, doch von der Schwangerschaft hatte er angeblich keine Ahnung. Wurde er zum Mörder aus Eifersucht? Sein Vorstrafenregister macht ihn zum Hauptverdächtigen. Doch Janina wurde kurz vor ihrem gewaltsamen Tod auch mit zwei Polizeibeamten gesehen, die sich bisher nicht gemeldet haben. Sabrina ist zufällig dabei, als Cosima, eine flüchtige Bekannte, die Todesnachricht ihrer Eltern erhält. Sabrina kümmert sich um das junge Mädchen, das wenig später Sabrina um Hilfe bittet. Cosima hat herausgefunden, dass sie adoptiert wurde. Mit einer illegalen Recherche im Polizeicomputer hilft Sabrina Cosima bei der Suche nach ihrer leiblichen Mutter. Cosima findet dank der Daten von Sabrina ihre Mutter Christina Wagner. Doch sie erlebt eine herbe Enttäuschung: Christina will nichts mit ihr zu tun haben. Als Sabrina Cosima besuchen will, findet sie das Mädchen mit aufgeschnittenen Pulsadern. Cosima wollte mit der Ablehnung durch ihre leibliche Mutter nicht weiterleben. Von Sabrina erfährt Christina Wagner, was passiert ist. Die Nachricht von dem Selbstmordversuch schockiert sie. Ihr Mann, der Polizist Robert, wusste nichts von Christinas Schwangerschaft vor der Ehe. Auch Robert hat Sorgen. Er und sein Partner Clemens kannten die Ermordete Janina gut. Robert hatte eine Affäre mit ihr und sollte ihr auf der Flucht vor Christopher helfen. Er will sich melden, doch sein Freund Clemens rät ihm ab. Sabrina und Ellen nehmen Christopher und Marisa im Kommissariat in die Zange. Doch der Zuhälter leugnet, und die junge Frau bleibt stumm vor Angst. Unterdessen besucht Christina Cosima im Krankenhaus und klärt sie über den Grund ihres Verhaltens auf: Cosima ist das Produkt einer Vergewaltigung, die Christina lange Jahre verdrängt hatte. Cosima ist entsetzt. Sie will wissen, wer ihr Vater ist und versucht über Robert Wagner an Informationen zu gelangen. Ein fataler Fehler, denn Robert rastet aus und verprügelt seine Frau. Am nächsten Morgen ist Robert tot. Der tote Robert wird als einer der Polizisten identifiziert, die sich mit Janina getroffen haben. Ellen und Sabrina bemühen sich, die Puzzleteile zusammen zu setzen. Hat Christina ihren Mann erschossen? Ist Robert der Mörder Janinas? Wurde Robert von Christopher aus Rache und Eifersucht ermordet? Schauspieler: Despina Pajanou (Sabrina Nikolaidou) Petra Kleinert (Ellen Ludwig) Gerhard Garbers (Bertil Jensen) Jockel Tschiersch (Karl-Heinz Dilba) Jürgen Janza (Peter Ahlers) Konstantin Graudus (Mike Lehmann) Felix Theissen (Thomas Ludwig) Originaltitel: Doppelter Einsatz Regie: Gregor Schnitzler Drehbuch: Matthias Herbert, Stefani Straka Kamera: Clemens Messow Musik: Martin Todsharow