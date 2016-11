RTL Passion 15:55 bis 16:25 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten D 2016 2016-11-22 21:45 Merken Katrin bezweifelt, dass Tills ziellose Suche nach dem Stick im Müll Erfolg hat. Daher nimmt sie die Sache auf ihre Art in die Hand und bringt die Müllarbeiter mit Geld dazu, ihnen zu helfen. Daraus entspinnt sich ein Wettstreit zwischen den beiden, welche ihrer Methoden die richtige ist... Nachdem David sich befreien konnte, ist er weiterhin entschlossen, bei der Polizei auszupacken, obwohl ihm dabei selbst Gefängnis droht. Gleichzeitig beschließt Gerner, die Sache ohne Felix zu regeln, und macht sich auf die Suche nach David. Tatsächlich stellt er ihn und versucht, ihn von seinem Plan abzubringen... Sunny ahnt nicht, dass Chris vorhat, ihr während der Party seine Gefühle zu gestehen. Ihre Gedanken sind bei Felix, dessen abweisendes Verhalten sie nicht versteht. Erst als Felix ihr anvertraut, dass David ihn wegen des Insiderhandels erpresst hat, begreift Sunny, was er für sie getan hat, und lässt sich auf ihn ein... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten