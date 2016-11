Cora glaubt sich auf dem besten Weg, ihre Beziehung mit Nico wiederzubeleben. Sie überredet Nico, der eigentlich lieber bei Antonia zu Hause bleiben würde, zu einem weiteren Abend auf der Piste. Die Beiden verbringen eine wunderschöne Nacht im Designerhotel. Doch als sie am nächsten Morgen zurückkommen, erfahren sie, dass Clemens wegen Antonia kaum ein Auge zugetan hat... Sandra dankt Peter, dass er Senta nichts von ihrer Kaufsucht erzählt hat und gibt ihm ihr Urlaubsgeld zur Aufbewahrung. Peter erfährt von Sentas Affäre mit Moritz und rät ihr, ihr schlechtes Gewissen nicht einfach mit Geld zu kompensieren. Senta verspricht ihm, sich wieder mehr um Sandra zu kümmern. Elisabeth macht John unmissverständlich klar, dass sie sich nicht von ihm erpressen lässt. John ist frustriert. Jakob rät ihm, seine Drohung zu untermauern. Als Daniel von Elisabeths Problemen mit John erfährt, versucht er, sie zu überzeugen und Patrizia einzuschalten. John hat jedoch unterdessen eingesehen, dass er sich falsch verhalten hat, doch es sieht so aus, als käme seine Einsicht etwas spät... In Google-Kalender eintragen