Hessen 23:30 bis 00:55 Krimi Der Wolf - Dein bis in den Tod N 2008 Nach dem Roman von Gunnar Staalesen Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Es fängt wie immer harmlos an. Privatermittler Varg Veum soll das gestohlene Auto des wohlhabenden Restaurantbesitzers Jonas Andresen finden - ein vermeintlicher Routinejob, den der Detektiv schnell löst. Der Wagen befindet sich in der Werkstatt eines windigen Autoschiebers, von wo Andresen ihn sich auf rabiate Weise zurückholt. Doch als Andresens Exfrau Wenche ins Spiel kommt, wird klar, dass Varg Veum wieder einmal in einen vertrackten Fall verwickelt ist. Die Friseurin, Mitbesitzerin des Autos, musste den Wagen hinter dem Rücken ihres Mannes verkaufen, um so an fällige Unterhaltszahlungen zu kommen, die ihr liebenswerter Exgatte verweigert. Wider Willen wird Varg Veum auch noch in einen hässlichen Streit zwischen den beiden verwickelt. Es geht um das Sorgerecht für Wenches neunjährigen Sohn Roar. Während der Ex-Sozialarbeiter Veum sich um den verstörten Jungen kümmert, den die lautstarke Auseinandersetzung seiner Eltern bedrückt, stürzt Andresen aus unerfindlichen Gründen vom Hochhausbalkon. Der Detektiv versucht herauszufinden, wie sein Klient zu Tode kam und was das wertlose Auto damit zu tun hat, hinter dem plötzlich einige Leute her sind. Dabei verliebt er sich in die attraktive Wenche - und kommt so ihrem Nachbarn Gunnar Vage in die Quere, der eine seltsame Zuneigung zu Wenche empfindet. - Dieser packend inszenierte Krimi-Thriller nach einem Roman von Gunnar Staalesen lebt von der virilen Darstellung des norwegischen Schauspielers Trond Espen Seim. Auf unnachahmliche Art verkörpert Seim einen "Hard Boiled"-Ermittler im Stile eines Philip Marlowe, der seinen Kollegen von der Polizei stets einen Schritt voraus ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Trond Espen Seim (Varg Veum) Bjørn Floberg (Hamre) Kathrine Fagerland (Anna) Endre Hellestveit (Isachsen) Sølje Bergmann (Wenche Andresen) Henrik Mestad (Jonas Andresen) Jon Ketil Johnsen (Gunnar Våge) Originaltitel: Varg Veum Regie: Erik Richter Strand Drehbuch: Kjersti Helen Rasmussen Kamera: Johan-Fredrik Bødtker Musik: Ginge Anvik Altersempfehlung: ab 12