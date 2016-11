MDR 12:30 bis 14:00 Drama Unser Traum von Kanada: Alles auf Anfang D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken In der Vancouver Bay, dem heiligen Ort der indianischen Ureinwohner, liegt die Lodge des pensionierten deutschen Bauingenieurs Richard. Von Ruhestand kann für ihn in der Fremde keine Rede sein - nicht nur wegen nerviger Anliegen der Feriengäste, sondern auch wegen seiner störrischen Enkelin Karen, die er ständig aus Schwierigkeiten herausboxen muss. Trotz seiner direkten Art hat er echte Freunde wie Sterneköchin Iris, die er seit seiner Ankunft in Kanada kennt. Als Richard von seiner schweren Erkrankung erfährt, möchte er mit ihnen "alles auf Anfang" stellen. Vancouver Bay ist ein heiliger Ort der indianischen Ureinwohner. Dort sollen Geister die Seelen von Menschen retten können. Daran kann der ohnehin wenig spirituelle Norddeutsche Richard (Michael Gwisdek) nach Schicksalsschlägen erst recht nicht mehr glauben. Nun betreibt der pensionierte Bauingenieur gemeinsam mit Enkelin Karen (Sonja Gerhardt) in seinem idyllisch gelegenen Haus eine Lodge. Morgens Schwimmen in der Bucht, zwischendurch die täglichen Erledigungen - das Leben könnte so stressfrei sein. Wären da nicht die nervigen Anliegen der Feriengäste und Karens ungezügeltes Temperament. Drogen, Unfälle und sogar Körperverletzung - er hat einiges zu tun, um sie jedes Mal wieder herauszuboxen. Das geht bislang gut, weil Anwalt Phil (Jay Brazeau) mithilft und Chief Harry (Lorne Cradinal) zuweilen beide Augen zudrückt. Auf seine Freunde kann sich Richard, der mit seiner schroffen Art häufig Menschen vor den Kopf stößt, immer verlassen. Dazu gehört auch die deutsche Köchin Iris (Katja Weitzenböck), die er kurz nach seiner Ankunft in Kanada kennengelernt hat. Wie damals soll sie ihre sagenhaften Spareribs bei seiner Geburtstagfeier auf der Lodge zubereiten. Über der Party liegt jedoch ein dunkler Schatten: Richard ist schwerkrank und sorgt sich. Wer kümmert sich um Karen, wenn er nicht mehr ist? Karens Mutter ist tödlich verunglückt und ihren Vater Adrian (Robert Seeliger) hat sie nie kennengelernt. Richard macht Adrian ausfindig, doch Karen ist wenig begeistert, ihren Erzeuger unter solchen Umständen kennenzulernen - zumal Adrian sich gleich mit ihrem draufgängerischen Lover Josh (Alexander Calvert) anlegt. Aber Richard bleibt wie immer unbeirrbar bei seinem Projekt. "Alles auf Anfang" heißt es für die Protagonisten der Filmreihe "Unser Traum von Kanada", die auf einem idyllisch gelegenen Anwesen spielt. Im Zentrum steht ein "Patchwork" gegensätzlicher Charaktere, gespielt von Sonja Gerhardt, Robert Seeliger, Katja Weitzenböck sowie Michael Gwisdek. Mit grandiosen Aufnahmen, die unter anderem in der Metropole Vancouver und der beliebten Filmlocation Bowen Island entstanden sind, fängt Kameramann Markus Fraunholz unter der Regie von Michael Wenning den besonderen Flair der kanadischen Westküste ein, die nicht nur Natururlauber und Outdoor-Sportler begeistert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Katja Weitzenböck (Iris) Sonja Gerhardt (Karen) Robert Seeliger (Adrian) Michael Gwisdek (Richard) Lorne Cardinal (Harry) Alexander Calvert (Josh) Jay Brazeau (Phil) Originaltitel: Unser Traum von Kanada: Alles auf Anfang Regie: Michael Wenning Drehbuch: Michael Gantenberg Kamera: Markus Fraunholz Musik: Andreas Weidinger