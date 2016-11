sixx 02:20 bis 03:10 Krimiserie The Bridge Die Auserwählte USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ein schwarzer Tag für Marco: Er hat seine Frau Alma, seinen Sohn Gus und seine beiden Töchter auf einmal verloren. Die Tatsache, dass der Killer nun gefasst ist, kann diesen Verlust nicht schmälern. Sonya leidet darunter, dass Marco sie schneidet und benutzt Stevens persönliche Probleme, um die angeknackste Beziehung zu ihrem Partner zu kitten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Demián Bichir (Marco Ruiz) Dorisa Day (Sicarios Girl) Ramón Franco (Fausto Galvan) Annabeth Gish (Charlotte) Diane Kruger (Detective Sonya Cross) Eric Lange (Kenneth Hastings) Ted Levine (Lieutenant Hank Wade) Originaltitel: The Bridge Regie: S.J. Clarkson Drehbuch: Esta Spalding, Fernanda Coppel Kamera: Attila Szalay Musik: Shawn Pierce Altersempfehlung: ab 12