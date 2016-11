sixx 22:10 bis 23:05 Krimiserie Without a Trace - Spurlos verschwunden Der falsche Vater USA 2006 16:9 HDTV Wieder da Merken Bryan Parker wird vom FBI befragt, nachdem er allein auf der Straße mit bandagierter Hand gefunden wird. Er stammelt etwas von einem Jungen namens Todd, der von seinem Vater angeblich entführt wurde. Die Nachforschungen des Teams bleiben jedoch ohne Erfolg. Bei weiteren Befragungen erkennt Bryan den Jungen auf einem Foto: Es handelt sich in Wirklichkeit um den als vermisst gemeldeten Daniel Ellison. Eine schwierige Suche für das Team um Jack Malone ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony LaPaglia (Jack Malone) Poppy Montgomery (Samantha Spade) Marianne Jean-Baptiste (Vivian Johnson) Enrique Murciano (Danny Taylor) Eric Close (Martin Fitzgerald) Roselyn Sanchez (Elena Delgado) Brian Kerwin (Randall Parker) Originaltitel: Without a Trace Regie: Randall Zisk Drehbuch: David Amann, Hank Steinberg Kamera: Christopher Faloona Musik: Peter Manning Robinson Altersempfehlung: ab 16