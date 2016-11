sixx 20:15 bis 21:15 Krimiserie Cold Case - Kein Opfer ist je vergessen Der Jäger kehrt zurück USA 2005 2016-11-22 01:00 16:9 Merken Vor längerer Zeit hatte Lilly einen Mordverdächtigen namens George Marks aus Mangel an Beweisen laufen lassen müssen. Nun macht man im Garten von Marks einen grausigen Fund: neun Totenschädel! Die Köpfe liegen nebeneinander aufgereiht, das Gesicht zum Hausgiebel gewandt, und in den Augenhöhlen stecken schwarze Murmeln. Bei der erneuten Begegnung mit Lilly will Marks die Jägerin zur Gejagten machen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kathryn Morris (Det. Lilly Rush) Danny Pino (Det. Scott Valens) John Finn (Lt. John Stillman) Jeremy Ratchford (Det. Nick Vera) Thom Barry (Det. Will Jeffries) Ash Christian (Jacob (1972)) Nick Price (Junger George) Originaltitel: Cold Case Regie: Nelson McCormick Drehbuch: Veena Sud Kamera: Cort Fey Musik: Michael A. Levine Altersempfehlung: ab 12