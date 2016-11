sixx 13:05 bis 14:00 Dokusoap Mission: Makeover by Trinny & Susannah - Holland Trinny & Susannah in Rotterdam III GB 2011 16:9 Merken Trinnys und Susannahs erste Kandidatin ist eine 1, 90m große Frau, die angesichts ihrer Garderobe ziemlich ratlos da steht - obwohl sie selbst Stylistin ist. Die nächste Dame hat insgesamt über 55 Kilo abgenommen und muss ihren Körper Hand in Hand mit den passenden Klamotten neu kennenlernen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Trinny Woodall, Susannah Constantine Originaltitel: Mission: Makeover by Trinny & Susannah - Netherlands