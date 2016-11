ProSieben 02:10 bis 02:30 Comedyserie Wilfred Antworten USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Auf der Suche nach den Hintergründen der Sekte, der sein Vater beiwohnte, gerät Ryan an den Psychologen Dr. Grummons. Um von ihm Antworten zu erhalten, muss er jedoch an einem Experiment teilnehmen. Als er nach einem grauenvollen Horrortrip wieder erwacht, erklärt Dr. Grummons ihm, dass die Sekte zwei Götter anbetet: den Hundegott Mataman und einen Parallelgott. Handelt es sich bei Wilfred eventuell um einen dieser Götter? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elijah Wood (Ryan Newman) Jason Gann (Wilfred) Fiona Gubelmann (Jenna Mueller) Dorian Brown (Kristen Newman) Rutger Hauer (Dr. Grummons) Tom Gallop (Dr. Wolt) Originaltitel: Wilfred Regie: Randall Einhorn Drehbuch: Matt Patterson Kamera: Tom Magill Musik: Jeff Cardoni Altersempfehlung: ab 12