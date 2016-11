ProSieben 23:05 bis 00:05 Krimiserie Gotham Der Sohn Gothams USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Galavans Anhörung vor Gericht steht an. Er wird schließlich freigesprochen, weil Aubrey James seine Aussage widerruft. Der wütende Gordon greift daraufhin Galavan an und wird verhaftet. Derweil schmiedet Bruce mit Selinas Hilfe einen Plan, um Silver endlich zum Reden bringen. Kommt Bruce tatsächlich endlich hinter die Identität des Mörders seiner Eltern? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben McKenzie (James Gordon) Donal Logue (Harvey Bullock) David Mazouz (Bruce Wayne) Camren Bicondova (Selina Kyle) James Frain (Theo Galavan) Richard Kind (Aubrey James) Natalie Alyn Lind (Silver St. Cloud) Originaltitel: Gotham Regie: Rob Bailey Drehbuch: John Stephens Kamera: Christopher Norr Musik: David E. Russo Altersempfehlung: ab 12