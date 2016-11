ProSieben 22:10 bis 22:35 Comedyserie Two and a Half Men Die Garderobenfrau USA 2004 2016-11-22 00:55 16:9 HDTV Merken Jake feiert Geburtstag, und zu Charlies Freude kommt auch Judiths attraktive Schwester Liz, mit der er auf Judiths Hochzeit heftigen Sex in der Garderobe hatte. Doch Liz erinnert sich nur noch an die Feier, nicht aber an Charlie. Sie hat nur Augen für Alan, den sie verführen will, um ihrer Schwester eins auszuwischen. Als Judith davon Wind bekommt, versucht sie, Liz' Plan mit allen Mitteln zu durchkreuzen. Jakes Geburtstag wird in dem Chaos bald zur Nebensache ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jon Cryer (Alan Harper) Charlie Sheen (Charlie Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Holland Taylor (Evelyn Harper) Melanie Lynskey (Rose) Conchata Ferrell (Berta) Teri Hatcher (Liz) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Gail Mancuso Drehbuch: Don Foster, Eddie Gorodetsky Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6