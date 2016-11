ProSieben 20:15 bis 20:40 Trickserie Die Simpsons Der Musk, der vom Himmel fiel USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Im Garten der Simpsons landet eine Rakete. Ihr entsteigt der geniale Erfinder und Unternehmer Elon Musk. Er ist verzweifelt auf der Suche nach neuen Ideen - und findet in Homer mit all seinen irren Einfällen den perfekten Quell der Inspiration, dem er nun auf Schritt und Tritt folgt. Im Atomkraftwerk überzeugt der berühmte Visionär Mr. Burns von einem neuen Energiekonzept. Das ist zwar extrem umweltfreundlich, treibt aber das Kraftwerk leider im Höllentempo Richtung Ruin ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Anke Engelke (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: Steven Dean Moore Drehbuch: Matt Selman Musik: Danny Elfman Altersempfehlung: ab 12