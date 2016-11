ProSieben 13:00 bis 13:30 Comedyserie How I Met Your Mother Spieleabend USA 2006 2016-11-23 06:30 16:9 HDTV Merken Ted will, dass Victoria endlich seine Freunde kennenlernt. Vorher bittet er jedoch seine Kumpels, nicht zu erzählen, dass er einmal in Robin verliebt gewesen ist. Beim gemeinsamen Treffen schlägt Marshall vor, dass sie ein von ihm entwickeltes Spiel probieren, bei dem man intime Dinge preisgeben muss. Für Barney verläuft das jedoch äußerst peinlich. Weil er völlig bloßgestellt wird, verlangt er auch von den anderen, dass sie ihr peinlichstes Erlebnis erzählen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Ashley Williams (Victoria) Katie Walder (Shannon) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman Drehbuch: Chris Harris Kamera: Chris La Fountaine Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 12