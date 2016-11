ProSieben 09:55 bis 10:20 Comedyserie The Big Bang Theory Karotte in Dessous USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Es ist Thanksgiving, und die Clique hat unterschiedliche Pläne für den Feiertag: Sheldon und Amy fahren - rein freundschaftlich - zu einem Buffet in der Cafeteria des Aquariums. Howard, Bernadette, Raj und Emily helfen in der Suppenküche, was Howard gar nicht passt. Und Leonard und Penny kochen gemeinsam in der WG. Doch das erste Thanksgiving als Ehepaar droht schon bald zum Desaster zu werden ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny Hofstadter) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steve Holland, Maria Ferrari, Adam Faberman Kamera: Steven V. Silver