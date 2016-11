ProSieben 06:55 bis 07:25 Comedyserie Two and a Half Men War das Beethoven? USA 2003 16:9 HDTV Merken Alan hat eine tolle Überraschung für Jake: einen Ausflug ins Disneyland! Bei dieser Gelegenheit will Alan mit seinem Sohn über die Trennung von Judith reden. Doch Pech gehabt: Jake wird krank und will nach Hause. Traurig darüber, dass Jake sich bei ihm nicht wohl fühlt, versucht er gemeinsam mit Charlie, seinen Kummer zu ertränken. Dabei kommen sie auf die Idee, sich endlich gegen ihre Mutter Evelyn aufzulehnen, die sie immer noch bevormunden will. Wenn's nur so einfach wäre ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Marin Hinkle (Judith Harper) Melanie Lynskey (Rose) Holland Taylor (Evelyn Harper) Darryl Sivad (Cab Driver) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Andy Ackerman Drehbuch: Lee Aronsohn, Mark Roberts Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 6

