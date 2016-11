Das Erste 01:00 bis 03:55 Filme John F. Kennedy - Tatort Dallas USA 1991 Nach den Büchern von Jim Garrison und Jim Mars Stereo Dolby Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Am 22. November 1963 wird der amerikanische Präsident John F. Kennedy während eines Besuchs in Dallas erschossen. Die Tat erschüttert nicht nur Amerika, sondern die ganze Welt - der charismatische und volksnahe Politiker gehörte zu den beliebtesten US-Präsidenten aller Zeiten. Als mutmaßlichen Todesschützen verhaftet man Lee Harvey Oswald (Gary Oldman). Aber noch bevor dieser vor Gericht aussagen kann, wird er von Jack Ruby (Brian Doyle-Murray) erschossen. Wollte man ihn vor seiner Vernehmung aus dem Weg räumen? Bezirksstaatsanwalt Jim Garrison (Kevin Costner) stößt zwar auf Hinweise für eine politische Verschwörung hinter dem Kennedy-Mord, aber die Untersuchungen verlaufen im Sand. Drei Jahre später kommt eine staatliche Untersuchungskommission zu dem Schluss, dass der geistig umnachtete Oswald als Einzeltäter handelte. Doch Garrison stößt in dem Bericht auf eine Vielzahl von Ungereimtheiten und Widersprüchen. Er beginnt, erneut zu ermitteln, und verdächtigt bald den konservativen Geschäftsmann Clay Shaw (Tommy Lee Jones) aus New Orleans, an einer Verschwörung zur Ermordung Kennedys beteiligt gewesen zu sein. In der folgenden Zeit melden sich weitere Zeugen bei Garrison, deren Aussagen der offiziellen Einzeltäter-Version gravierend widersprechen. Die dramatischsten Hinweise bekommt der Ermittler jedoch von einem mysteriösen Insider aus Washington, der sich nur "X" (Donald Sutherland) nennt: Die liberale, auf Frieden ausgerichtete Politik des Präsidenten sei vielen mächtigen Männern ein Dorn im Auge gewesen. "X" erläutert Garrison, dass neben der CIA auch die Mafia, die Militärindustrie und hochrangige Politiker in das Mordkomplott verstrickt seien. Diese Erkenntnisse bestärken den idealistischen Staatsanwalt, trotz aller Widerstände und Rückschläge weiterzumachen. Im Jahr 1969 beginnt der aufsehenerregende Prozess gegen Clay Shaw. In einem furiosen Auftritt präsentiert Garrison seine minutiöse Theorie über die wahren Umstände des Kennedy-Attentats. Bis heute ranken sich um die Ermordung von John F. Kennedy zahllose Legenden und Verschwörungstheorien. Eine der plausibelsten Versionen stammt von dem damaligen Bezirksstaatsanwalt Jim Garrison. Der dreifache Oscar-Preisträger Oliver Stone verarbeitete Garrisons Theorie zu einem faszinierenden und provokativen Politthriller, der die Geschehnisse in völlig neuem Licht erscheinen lässt. Sein zeitloser Film traf einen Nerv: Mit einem weltweiten Einspielergebnis von über 200 Millionen Dollar war "John F. Kennedy - Tatort Dallas" ein enormer Kassenerfolg. Darüber hinaus erhielt er den Golden Globe als Bester Film sowie Oscars für die Kameraarbeit und den Schnitt. Sechs weitere Oscar-Nominierungen gab es unter anderem in den Kategorien Beste Regie, Bestes Drehbuch und Bester Film. Kevin Costner übernahm die Hauptrolle des Bezirksstaatsanwaltes Jim Garrison und zeigt eine seiner eindrucksvollsten Leistungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Costner (Jim Garrison) Gary Oldman (Lee Harvey Oswald) Kevin Bacon (Willie O?Keefe) Tommy Lee Jones (Clay Shaw/Clay Bertrand) Jay O. Sanders (Lou Ivon) Sissy Spacek (Liz Garrison) Joe Pesci (David Ferrie) Originaltitel: JFK Regie: Oliver Stone Drehbuch: Oliver Stone, Zachary Sklar Kamera: Robert Richardson Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 12