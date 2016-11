SAT.1 Emotions 23:00 bis 23:45 Krimiserie Hannibal Honig USA 2014 2016-11-22 03:10 16:9 HDTV Merken Das FBI wird hinzugezogen, nachdem eine Leiche entdeckt wird, deren Schädel in einen Bienenstock verwandelt wurde. Unterdessen erhält Beverly Katz einen Hinweis auf einen Mörder. Doch die Spur, der sie folgt, ist gefährlich ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Dancy (Will Graham) Mads Mikkelsen (Dr. Hannibal Lecter) Caroline Dhavernas (Dr. Alana Bloom) Hettienne Park (Beverly Katz) Laurence Fishburne (Jack Crawford) Scott Thompson (Jimmy Price) Aaron Abrams (Brian Zeller) Originaltitel: Hannibal Regie: David Semel Drehbuch: Scott Nimerfro, Bryan Fuller, Thomas Harris Kamera: James Hawkinson Musik: Brian Reitzell Altersempfehlung: ab 16