SAT.1 Emotions 17:10 bis 17:35 Telenovela Anna und die Liebe Folge: 898 D 2011 16:9 Merken Mithilfe von Luca gelingt es Nina, das Interview mit Natascha durchzustehen. Die beiden spüren, dass die Nähe zwischen ihnen immer noch besteht. Auch Jojo bekommt das mit. Aus schlechtem Gewissen heraus, und weil sie glaubt, Jojo wirklich zu lieben, will Nina ein Zeichen setzen. Sie will nun endlich neu anfangen und fragt Jojo, ob er mit ihr zusammenziehen will ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maria Wedig (Nina Hinze) Manuel Cortez (Luca Benzoni) Bernhard Bozian (Jojo Maschke) Jacob Weigert (Enrique Vegaz) Maja Maneiro (Paloma Greco) Wanda Worch (Paule) Originaltitel: Anna und die Liebe Regie: Wilhelm Engelhardt Drehbuch: Sven Miehe Kamera: Marc Sill Musik: Curt Cress, Reinhold Hoffmann