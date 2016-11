SAT.1 Emotions 15:35 bis 16:20 Daily Soap Herzflimmern - Die Klinik am See Folge: 210 D 2011 2016-11-23 08:35 16:9 HDTV Merken Shirley kann Henning einfach nicht glauben, dass Saskia tatsächlich die Rheuma-Studie sabotiert. Sie gibt ihm jedoch die Chance, Beweise für die Behauptung zu finden. Gleichzeitig kämpft sie damit, dass sie einen Hochstapler deckt ... Evelyn erzählt Stefan, dass sich Charlotte für ein Musikinternat interessiert. Doch ist sie dafür nicht noch viel zu jung? Bei Daniel, Stefan und Laura dreht sich der Liebesreigen munter weiter ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Beil (Dr. Shirley Wilson) Corinna Binzer (Vroni Lechner) Maike von Bremen (Dr. Isabelle Jung) Daniel Buder (Daniel Lechner) Yve Burbach (Karen Wagner) Carina Diesing (Victoria "Vicky" Wilson) Annabel Faber (Henriette Thaler) Originaltitel: Herzflimmern Regie: Dieter Laske Kamera: Ulli Köhler, Mike Clayton Musik: Curt Cress