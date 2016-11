SAT.1 Emotions 13:10 bis 13:55 Telenovela Alisa - Folge deinem Herzen Folge: 219 D 2009 16:9 Merken Alisa und Christian akzeptieren Lilianas Vorschlag und übernehmen zusammen die Geschäftsführung der Firma Castellhoff. Aber können sie es tatsächlich schaffen, professionell zusammenzuarbeiten? Oliver wittert in der schwierigen Situation eine Chance, bei Alisa zu punkten, und bietet ihr Unterstützung bei der Suche nach dem Sand für den Regenbogenkristall an. Christian kommt unterdessen zu einer Erkenntnis: Er liebt Alisa zu sehr, um ihren Verlust so einfach hinzunehmen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Theresa Scholze (Alisa Lenz) Jan Hartmann (Christian Castellhoff) Andreas Hofer (Oskar Castellhoff) Claudia Brosch (Liliana Castellhoff) Marie Worch (Tamara Castellhoff) Julia Horvath (Dana Castellhoff) Ben Bela Böhm (Paul Hartmann) Originaltitel: Alisa - Folge deinem Herzen Regie: Jurij Neumann, Petra Wiemers Drehbuch: Dirk Tessnow, Christian Schramm Kamera: Anja Knoblauch, Marc Christian Weber Musik: Curt Cress, Chris Weller, Manuel Mayer